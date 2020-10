[아시아경제 이민우 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 676,000 전일대비 16,000 등락률 -2.31% 거래량 256,026 전일가 692,000 2020.10.12 10:12 장중(20분지연) 관련기사 韓유망 IT종목 담은 미래에셋코어테크펀드, 설정액 2000억 돌파코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승[속보]LG화학, 3분기 영업익 9021억원…전년比 158.7% ↑ close 은 올해 3분기 연결 기준 매출 7조5073억원, 영업이익 9021억원의 잠정 실적을 거뒀다고 12일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 8.8%, 영업익은 158.7% 증가한 수준이다.

