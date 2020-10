[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 어린이집 원아와 교사 및 직원 7명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

12일 대전시에 따르면 대전 유성구 상대동 소재의 한 어린이집에서 원아 3명(대전 392번~394번)과 교사·직원 4명(대전 395번~398번)이 코로나19 양성 판정을 받았다.

해당 어린이집은 전날 확진 판정을 받은 대전 389번 확진자가 다니던 어린이집이다. 전날 지역에선 대전 389번 확진자 일가족 7명(대전 385번~391번)이 확진됐다.

이들 가족은 지난 3일 추석연휴에 함께 모여 식사한 것으로 확인된다.

시 관계자는 "추석연휴 가족 간 모임을 통한 감염사례가 어린이집 집단확진으로 이어진 것으로 추정된다"며 "현재 확진자를 대상으로 정밀 역학조사를 벌이고 있다"고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr