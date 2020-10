'국내 최초 항균필름·캐릭터 카드' 기업銀, IBK 무민 체크카드 출시

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 캐릭터와 항균 기능을 함께 담은 ‘IBK 무민 체크카드’를 출시했다고 12일 밝혔다.

핀란드의 글로벌 캐릭터인 ‘무민’을 카드 디자인에 담고, 카드 양면에 항균필름을 입혀 카드를 통한 바이러스나 세균 전파를 예방할 수 있도록 했다.

기업은행 관계자는 “‘무민’은 순수·존중·희망의 메시지를 전하며, 오랜 시간 세계인의 사랑을 받은 캐릭터”라며, “따뜻한 감성의 카드 디자인으로 ‘보유하고 싶은 카드’ 콘셉트를 담았다”고 밝혔다.

카드 발급대상은 개인회원으로, 스마트뱅킹 애플리케이션(앱) 아이원 뱅크와 모바일 지점 ’IBK큐브‘에서 발급할 수 있다. 오는 22일부터는 영업점에서 즉시 발급도 가능하다. ▲커피전문점 10% 할인 ▲소셜커머스(쿠팡, 티몬, 위메프) 10% 할인 ▲영화관(CGV, 롯데시네마, 메가박스) 4000원 할인 ▲편의점 5% 할인 등의 혜택을 제공한다.

기업은행 관계자는 “디자인과 혜택은 물론 안전까지 모두 잡은 카드”라며, “금융상품을 활용한 문화 교류의 좋은 선례가 되길 바란다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr