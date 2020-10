"착한 소비 구조 구축" 롯데마트, '점프 온 스니커즈' 판매

신발연구소와 기획, 비영리 단체인 점프와의 협업을 통해 신발 출시

스니커즈 판매를 통한 수익금의 일부 ‘점프 스포츠 클럽’의 운영 지원금



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트가 플랫폼 비즈니스를 전개하는 ‘신발 연구소’와 손잡고 프로젝트를 기획, 착한 소

비가 가능한 선순환 모델을 구축했다고 12일 밝혔다. 교육 불평등 문제를 해결하는 비영리 교육 벤처회사인 ‘점프(JUMP)’와 함께 점프 온 스니커즈를 출시, 수익금의 일부를 ‘점프 스포츠 클럽’의 운영 지원금으로 사용하는 것이다.

‘점프’는 교육격차 문제를 해소하기 위해 2011년 설립된 고용노동부 산하의 비영리 사단법인단체로, 기업과 대학, 지자체 등과 파트너십을 통해 소외 청소년들의 정서 및 교육적 변화를 위해 지속적인 멘토링과 장학금을 제공하고 있다.

‘점프 온'은 소비자가 구입한 신발 한 켤레가 누군가의 발걸음과 함께 하면 좋겠다는 마음으로 기획한 프로젝트다. 이 스니커즈는 동물성 소재가 아닌 천연 가죽과 가장 유사한 성질의 마이크로 화이버 소재를 사용, 실용성과 친환경성을 고려한 신발이다. 또한, 쿠션감과 복원력이 뛰어난 인솔을 사용해 일상생활에서 가볍고 편안하게 착용 할 수 있다. 해당 상품은 롯데마트몰에서 오는 31일까지 사전 예약 가능하며, 가격은 7만9000원이다. 다음달부터 순차 배송된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr