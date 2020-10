[2020국감]"코로나19 영향으로 119 구급대 재이송 증가"

신현영 "감염병 의심 환자·비감염병 환자 동선 분리 시스템 구축해야"

[아시아경제 서소정 기자] 올해 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 119 구급대 재이송이 증가한 것으로 나타났다.

12일 국회 보건복지위원회 소속 신현영 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 '최근 3년간 119 구급대 재이송 현황'에 따르면 전문의 부족, 병상 부족, 의료장비 고장 등의 사유로 인해 119 구급대가 재이송된 사례는 2018년 9658건, 2019년 1만253건이었고, 올해 상반기(1~6월)에는 7807건에 달했다.

올해 구급대 재이송 사유는 진료과가 없거나 응급실 내원환자 과다로 인한 대응 의료진 부족 등의 기타 사유가 5474건(70.12%)이었다. 전문의 부재로 인한 재이송이 1191건(15.26%)으로 주요 원인이 됐고, 병상 부족 783건(10.03%), 환자보호자 변심 156건(2%) 등의 사유가 뒤를 이었다.

전체 이송인원 대비 재이송 비율은 2018년 0.52%, 2019년 0.55%에서 올해 상반기 0.99%로 증가했다. 특히 3차례 이상 이송은 2018년 3551건, 2019년 2551건이었으나 올해는 상반기에만 3433건으로 급증했다.

올해 상반기 서울, 부산, 대구, 울산, 경기, 강원, 충남, 전남, 제주 등 9개 시도에서 100건 중 1건의 구급대가 재이송되는 것으로 집계됐다.

신 의원은 “코로나19 영향으로 올해 상반기 119 구급대 재이송이 증가한 것으로 보인다”며 "감염병 의심 환자와 비감염병 환자의 동선을 분리할 수 있는 시스템을 구축하고, 중증환자들이 신속하게 응급처치·입원진료를 받을 수 있는 체계를 갖출 수 있도록 제도를 개편해야 한다”고 말했다. ·

