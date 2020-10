서귀포해경, 해양경찰 민간 지원단체 통합 추진

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서는 지역 내 해양경찰 업무를 지원하고 있는 여러 민간 지원단체를 통합운영할 계획이라고 11일 밝혔다.

서귀포지역에는 민간자율구조대 125명, 해양자율방제대 167명 등이 활동 중이다. 그러나 각 지원단체에 참여한 주민들이 중복 가입돼 있고, 지원단체별 관리주체와 운영방식이 달라 업무효율성이 떨어진다는 지적을 받아왔다.

이에, 서귀포해경은 우선 성산지역 단체를 종합해 오는 12월 31일까지 시범운영하면서 민간해양구조대와 해양자율방제대 일원화를 추진한다는 방침이다.

이번 통합운영으로 상황발생 시 현장상황에 맞는 일원화된 동원체계가 구축되며, 향후 합동 교육·훈련 프로그램을 통해 해양사고 대응능력을 향상시킬 계획이다.

서귀포해경 관계자는 “민간 지원단체 통합에 따른 민간 구조·방제세력의 조직화·전문화가 기대된다”며 “앞으로 민간지원단체에 대한 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr