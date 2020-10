[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 가을 남자의 필수 아이템 니트를 선보인다. 광주신세계 7층 클럽모나코 매장에서 100% 캐시미어 상품을 20F/W 35주년 기념 행사로 연말까지 35% 할인된 금액으로 만나 볼 수 있다. 캐시미어 터틀넥 니트 탑과 캐시미어 니트 가디건(27만8000원), 캐시미어 니트탑(25만8000원)을 판매한다.

