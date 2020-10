조달청, 전주시 수요 ‘하수관로정비사업’ 등 54건 공사입찰

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 12일~16일 전북 전주시 수요 ‘중앙(9·10분구) 처리구역 하수관로정비사업’ 등 54건에 1999억원 상당의 공사입찰을 집행한다고 11일 밝혔다.

입찰은 경남 함안군 상하수도사업소 수요 ‘가야 3단계 하수관로 정비사업’ 등 42건(전체 집행건수의 78%)을 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사로 집행한다.

이를 통해 조달청은 공사금액 기준 1169억원(전체의 58%) 상당을 지역 업체가 수주할 것으로 예상한다. 이중 지역 업체만 참여하는 지역제한 입찰공사는 26건에 483억원 상당일 것으로 보인다.

지역별 발주량은 인천 485억원, 경남 403억원, 전북 331억원 등으로 많고 이외에 지역에선 총 780억원이 발주된다.

조달청은 전주시 수요 ‘중앙(9·10분구) 처리구역 하수관로정비사업(320억원 상당)’ 1건은 종합평가로 입찰한다.

또 이를 제외한 공사는 종합심사(간이형·101억원), 적격심사(1566억원), 수의계약(12억원) 등으로 각각 집행할 예정이다.

