전국 도로 11만㎞ 일제 점검…포트홀·안전시설 보수

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 오는 23일까지 도로법상 모든 도로 11만㎞에 대해 정비작업을 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 점검·보수 대상에는 고속국도와 일반국도, 특별·광역시도, 지방도, 시도·군도·구도 등이 모두 포함된다.

주요 정비사항은 ▲포트홀, 바퀴자국 패임 등 도로포장 보수 ▲교량·터널 결함부위 점검·보수 ▲배수관로 청소 ▲가드레일 등 안전시설 교체·보수 ▲차선 재도색 ▲도로표지 정비 등이다.

특히 여름철 집중호우 등으로 파손되거나 기능이 저하된 시설물을 중점적으로 정비하고 다가오는 겨울철 강설에 대비해 제설자재 및 장비점검도 실시할 계획이다.

도로변 잡초제거·청소, 상습 무단투기 구간 쓰레기 수거함 설치, 투기금지 안내표지 설치 등 경관 개선 작업과 불법 점용시설에 대한 일제 정비도 실시한다.

국토부는 연말까지 도로정비 현황을 합동점검해 미비점에 대해서는 추가정비를 요청한다. 우수기관 및 우수자에 대해서는 표창을 수여하고 우수사례를 각 도로관리청과 공유할 방침이다.

국토부는 "올해 추계 도로정비는 도로파임 보수, 비탈면 정비 등 국민안전에 중점을 두고 추진할 계획"이라며 "금년에 도입한 드론을 활용해 비탈면 및 교량 등도 점검할 것"이라고 설명했다.

