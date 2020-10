'도박+채무' 물의 SES 슈, 日 솔로 데뷔에 여론 싸늘

[아시아경제 김봉주 기자] SES 출신 슈(본명 유수영·39)가 원정 도박 혐의와 채무 논란에 휩싸인 채 일본에서 솔로 데뷔를 강행한 사실이 전해지면서 네티즌들의 질타를 받고 있다. 도박 및 채무 논란이 사그라지지 않는 상황에서 일본 솔로 데뷔를 강행한 슈의 행동의 무책임하다는 이유에서다.

최근 슈의 일본 소속사 다이아몬드 뮤직 측은 공식 홈페이지를 통해 슈의 솔로 데뷔 소식을 밝혔다.

지난 7일 슈는 디지털 싱글 신곡은 '아이 파운드 러브(I found love)'를 발매했다. 또 슈의 신곡은 NML48(필리핀 마닐라의 AKB48 해외 자매그룹) 멤버 주연의 영화 '세기말 블루'의 주제곡으로 내정됐다.

앞서 슈는 지난 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등에서 수차례에 걸쳐 약 8억원의 도박을 한 혐의로 지난해 2월 징역 6개월에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받은 바 있다.

슈는 또 채무 논란에도 휩싸였다. 슈의 지인 박 씨는 슈에게 도박 빛 3억 5000여만 원을 갚으라며 대여금 청구소송을 제기했지만 슈 측은 "박 씨에게 빌린 돈은 도박 목적이며 불법 원인 급여라 갚을 의무가 없다"고 전했다.

결국 박 씨는 지난해 5월 슈를 상대로 서울중앙지방법원에 대여금 반환 소송을 냈고, 재판부는 1심에서 슈에게 3억 4천여만 원을 반환하라고 판결했다.

슈는 박 씨에 변제 합의를 재시도하며 오는 30일 서울고등법원 제9민사부에서 조정 기일을 갖는다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr