[2020국감]SKT "디즈니+ 제휴 확정된 바 없어..토종OTT 키울 것"(종합)

외산OTT 제휴 도마 위

SKT vs KT·LGU+ 상반된 입장

[아시아경제 구채은 기자] SK텔레콤이 디즈니플러스와의 제휴 계획과 관련해 "확정된 바 없다. 대등한 힘을 갖고 제휴할 수 있을 때 할 것"이라는 입장을 밝혔다.

8일 열린 국정감사에서 증인으로 참석한 유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 "저희가 충분히 대등한 힘을 갖고 제휴할 수 있을 때 제휴할 것"이라며 이같이 말했다. 유영상 대표는 "웨이브에 우선 투자하고 K-OTT 키우고자 노력하겠다"면서 "K-OTT가 성장했을 시점에 외국OTT와 제휴하는 것이 바람직하다고 본다"고 말했다.

넷플릭스와 제휴를 진행중인 KT는 다른 입장을 내놨다. 강국현 KT 커스터머부문장은 'KT가 넷플릭스 제휴를 하면 시즌은 어떻게 키울 거냐'는 윤영찬 더불어민주당 의원의 질의에 "시즌은 모바일 OTT기 때문에 KT 모바일 고객을 중심으로 확장하고, 넷플릭스는 IPTV 위주로 서비스하고 있다"고 설명했다.

강 부문장은 "외국계OTT도 이용해 고객선택권을 넓히되 자체OTT도 확대하는 방향으로 갈 것"이라면서 "가입자가 커지면 콘텐츠 투자여력도 생길 수 있다"고 덧붙였다.

황현식 LG유플러스 사장도 "가입자 베이스 적기 때문에 자체 콘텐츠 키우면서 투자 하는게 어렵다. 현실적으로 제휴 관계를 통해서 경쟁력 만들어 갈 수 밖에 없는 부분이 있다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr