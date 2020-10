담양군, 15일부터 ‘인구주택총조사’ 실시

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 오는 15일부터 내달 18일까지 ‘인구주택총조사’를 실시한다고 8일 밝혔다.

인구주택총조사는 5년마다 실시하며 모든 인구·가구·주택에 관한 종합적인 정보를 파악해 주요 정책수립의 기초자료로 활용하기 위한 국가 기본통계조사다.

이번 조사는 모든 국민을 대상으로 행정자료를 활용한 전수조사와 보다 심층적인 항목의 표본조사(국민 20%)로 이뤄져 있다.

군은 표본 8500가구를 대상으로 출생지, 교육정도, 직업, 사회활동 등 55개 항목을 조사하며 특히 올해는 변화하는 사회상을 반영해 1인 가구 사유, 반려동물 보유 여부 등을 신규로 조사한다.

또 코로나19 확산 방지를 위해 오는 15일부터 31일까지 인터넷 및 전화조사 등 비대면조사를 우선 실시할 예정이며 미응답자의 경우에만 내달 1일부터 18일까지 조사원이 방문해 면접 조사한다.

군 관계자는 “이번 조사는 코로나19라는 특수한 상황에서 진행되는 만큼 비대면조사에 적극적인 참여를 부탁드린다”며 “방문조사의 경우에도 마스크를 반드시 착용하고 일정거리를 유지하는 등 방역수칙을 철저히 준수하며 조사에 임할 것이다”고 말했다.

한편, 수집된 조사내용은 통계 목적으로만 사용되며 통계법 제33조에 의해 비밀이 엄격히 보호된다. 조사결과는 내년 12월 공표될 예정이다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr