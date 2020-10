전남도의회-광주시의회 후반기 의장단, 첫 회동

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회와 광주시의회 후반기 의장단은 8일 전남도의회에서 첫 회동을 하고 광주·전남의 지역 현안과 상생발전 방안에 대해 논의하는 자리를 가졌다고 밝혔다.

이날 간담회는 전남도의회 김한종 의장, 구복규·김성일 1, 2부의장, 전경선 의회운영위원장, 박문옥 기획행정위원장과 광주시의회 김용집 의장, 조석호·정순애 1, 2부의장, 정무창 의회운영위원장, 이홍일 행정자치위원장 등이 참여했다.

양 의회는 지역사회의 최대 이슈로 떠오른 시·도 행정통합을 비롯해 광주 군 공항과 민간공항 이전, 2차 공공기관 지방 이전 등의 지역 현안에 대해 의회 간에 상시로 소통하고 시·도민의 의견을 적극적으로 수렴하며 큰 틀에서 협력해나가기로 의견을 모았다.

김용집 광주시 의장은 “광주·전남 시·도민의 대의기관인 두 의회가 지역 현안을 논의하는 소통의 물꼬를 트게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로 형식에 얽매이지 않고 수시로 소통하며 지역의 공동발전과 시·도민의 삶의 질을 높이는 방안을 긴밀하게 논의해 나가자”고 말했다.

김한종 전남도의장은 “오늘 이 자리가 한뿌리 공동체인 전남과 광주가 더욱 상생하기 위한 초석이 되길 기대한다”며 “이제부터 새롭게 출발한다는 마음가짐으로 의회 차원에서도 효과적인 대안을 함께 수립·추진해나갔으면 한다”고 답했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr