전국 유일의 승강기 특성화고인 ‘거창승강기고등학교’ 탄생

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 경상남도교육청 교명 심의위원회가 ‘거창공업고등학교’를 ‘거창승강기고등학교’로 변경하는 안을 가결했다고 8일 밝혔다.

현재 ‘거창공업고등학교’를 ‘거창승강기고등학교’로 변경하는 것에 대해 학생과 학부모 등 198명을 대상으로 설문조사결과 95% 이상의 찬성했다.

이번 승강기 특성화고 추진은 거창군 산·학·연·관 승강기클러스터 인프라를 기반으로 거창공업고등학교 재학생 자격 취득자 중 승강기기능사자격취득 비율이 90%가 넘어 승강기에 대한 학생들의 관심과 산업구조의 변화에 대응하기 위해서 시작됐다.

거창승강기고등학교 탄생으로 취업률 85% 이상의 한국승강기대학교, 승강기 전문단지 2개소, 37개 승강기업체, 국내 유일의 승강기 안전인증기관인 승강기안전기술원 등 승강기의 모든 것을 갖추게 된다.

구인모 거창군수 취임 이후 거창 승강기 밸리 산업 특구 지정, 거창 승강기 밸리 대표모델 G 엘리베이터 출시, 70여명이 근무하는 승강기안전기술원 유치·개원, 158억원 투자 80명 고용 5개사 승강기업체 유치, 241억원 세계 승강기 허브 도시조성사업 공모 선정 등 성과를 이뤘다.

한편 군은 연간 6200명의 교육생이 거창을 찾는 승강기 상설교육장을 유치하고 전국 유일의 승강기 특성화고인 거창승강기고등학교 탄생으로 세계 승강기 허브 도시 거창이 제2의 힘찬 도약을 시작했다는 평가를 받고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr