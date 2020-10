은평구 ‘1인 가구 지원 사업’ 추진

코로나19 장기화로 비대면 프로그램 제공 지친 일상에 활력 불어넣어

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경) 건강가정·다문화가족지원센터는 서울 생활권 1인가구(20~60대) 및 예비 1인가구를 대상으로 ‘1인가구지원사업’을 진행하고 있다.

1인가구 지원사업은 급속히 증가하는 1인가구의 일상생활 기능 향상과 사회 참여 증진을 통해 1인가구가 사회 구성원으로써 행복을 추구하고 삶의 질을 향상하도록 지원한다.

1인가구를 위한 상시프로그램으로 1인가구의 건강한 먹거리 만들기와 직접 만든 음식을 지인 또는 이웃과 나누며 소통의 시간을 가져보는 '먹요일, 1인가구의 2인분', '정리수납 전문가와 함께 1인가구 집을 정리해보는 뚝딱뚝딱 내집관리' 등이 진행됐다.

코로나19의 장기화로 대면 프로그램이 무기한 연기되는 상황에서 1인가구가 시간과 장소에 구애받지 않고 참여 할 수 있도록 비대면 프로그램을 진행하고 있어 참여자들은 “외출이 제한되고 자유로운 취미 생활이 어려워진 요즘, 지친 일상을 환기시켜주는 새로운 배움의 시간을 제공해줘서 심리적으로 안정되고 우울감을 극복하는데 도움이 된다”며 높은 만족감을 드러냈다.

10월에는 전문 트레이너와 함께 운동할 수 있는 ▲따로 또 같이, 홈트(매주 수요일 오후 7시), 천연 재료로 생활용품을 직접 만들어보는 ▲천연 생활용품 만들기(매주 목요일 오후 7시), 요리활동을 통한 소통과 미래를 위한 생애설계를 해보는 ▲슬기로운 1인생활(24일)을 실시간 쌍방향 온라인으로 진행한다.

구 관계자는 “이외에도 다양한 1인가구 상시프로그램, 공통프로그램, 자조모임 활동, 상담 등을 진행할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

