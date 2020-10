검찰, '윤건영 회계 부정 의혹' 제보자 소환조사

[아시아경제 정동훈 기자] 검찰이 윤건영 더불어민주당 의원의 '회계 부정 의혹' 제보자를 소환해 조사하고 있다.

서울남부지검은 8일 오후1시30분께부터 의혹을 처음 제기한 김하니씨를 불러 2011년 한국미래발전연구원(미래연)에서 근무하던 당시 상황을 조사하고 있다.

윤 의원이 당시 미래연의 기획실장을 맡았던 당시 김씨는 당시 미래연에서 회계업무를 담당하는 상근 직원으로 근무했다. 김씨는 2011년 5월 윤 의원의 지시로 본인 명의의 차명계좌를 개설하고, '무자료 거래'를 통해 미래연의 지자체 용역 대금 수천만원을 받았다고 주장했다. 또 윤 의원이 차명계좌가 개설된 이후 임의로 차입금을 만드는 등의 방식으로 총 2288만원가량을 지급받았다고 폭로했다.

김씨는 아울러 윤 의원 지시로 백원우 당시 국회의원실에 인턴으로 등록했으며,실제 일하지도 않으면서 국회 사무처에서 지급되는 급여를 5개월간 받았다고도 했다.

김씨의 의혹 제기 이후 '법치주의 바로세우기 행동연대'(법세련)는 지난 6월 윤의원을 횡령 혐의로 검찰에 고발한 바 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr