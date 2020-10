이동국-이수진 딸 재시, 14세 모델지망생의 첫 연기수업…데뷔는 언제?

[아시아경제 김봉주 기자] 축구선수 이동국과 미스코리아 출신 이수진 부부의 큰 딸 재시 양에 대한 관심이 뜨겁다.

특히 중학생인 재시 양이 최근 연기 수업을 시작했다는 사실이 알려지면서 데뷔 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

이동국의 아내인 이수진은 지난 6일 자신의 SNS에 "#중1 #큰 딸 재시 #큰 맘 먹고 #도전하는 #첫 연기수업 #그만 떨고 맘껏 즐겨봐"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 다양한 포즈를 취하고 있는 재시의 모습이 담겼다. 사진에서 재시는 긴 머리카락을 늘어트리고 청순한 비주얼을 자랑하고 있다.

14세 중학생이지만 연예인 못지않은 비주얼에 팬들의 관심이 커지고 있다.

재시는 모델 지망생으로 알려졌지만 빼어난 미모를 뽐내고 있어 어떤 활동을 하게 될지 주목된다.

한편, 재시는 이동국과 오남매와 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr