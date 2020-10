[아시아경제 장효원 기자] W홀딩컴퍼니 W홀딩컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 470 전일대비 5 등락률 +1.08% 거래량 205,782,063 전일가 465 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【증권가추천】 이 시점 아니면 절대 못잡는 '5G 관련주' 【화제의테마】 내일 (15일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選 close 가 계열사인 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,900 전일대비 20 등락률 -0.68% 거래량 21,723,222 전일가 2,920 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 내일 (7일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選초록뱀미디어, 인도네시아 미디어그룹 MNC스튜디오와 MOU…"글로벌 진출"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 미디어의 주식 582만722주를 150억원에 취득한다고 7일 공시했다. 취득 후 W홀딩컴퍼니의 초록뱀미디어 소유 주식수는 3813만899주(23.15%)다. 취득 방법은 제 3자배정 유상증자다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr