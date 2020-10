볼보, '언택트 헤이 플로깅' 한정판 패키지 공개

[아시아경제 우수연 기자]볼보자동차코리아가 친환경 사회공헌 활동의 일환으로 진행하는 '2020 언택트 헤이, 플로깅' 본 행사에 앞서 한정판 패키지를 공개하고 사전 접수를 시작한다고 밝혔다.

플로깅은 스웨덴어 '이삭을 줍다(Plocka Upp)'와 영어 단어 '조깅(Jogging)'의 합성어로 달리기를 즐기면서 쓰레기를 줍는 캠페인이다. '2020 언택트 헤이, 플로깅’ 한정판 패키지는 오는 18일까지 헤이플로깅 홈페이지를 통해 2020개 선착순 한정 판매된다.

패키지는 삼성물산 패션부문 러닝 브랜드 ‘브룩스 러닝’의 자켓, 플로깅용 장갑, 재사용 플로깅 가방 및 대나무 섬유 활용 끈을 사용한 우드 메달 등 총 20만원 상당의 물품들로 구성됐다. 한정판 패키지의 가격은 2만원으로 판매 전액은 구매자의 이름으로 환경재단에 기부돼 일회용 쓰레기 문제 인식 제고 및 올바른 일회용 마스크 폐기를 위한 환경 캠페인 활동 등에 쓰일 예정이다.

추가적인 경품 이벤트도 준비됐다. 신청자 중 추첨을 통해 ▲파라다이스 시티 호텔 2인 숙박권 (1명) ▲헬리녹스 테이블(2명) ▲가민 스마트워치(3명) ▲헬리녹스 체어(4명) ▲수디오 이어버드(5명)를 증정하며, 이벤트 당첨자는 이달 21일 개별 발표 예정이다.

한편 볼보자동차코리아는 기후중립 액션 플랜에 동참하고자 모든 전시장 및 서비스센터 내 고객 커뮤니케이션에 사용되는 인쇄물을 디지털 플랫폼으로 전환했다. 또한 글로벌 차원에서 지원하고 있는 UN환경계획의 '깨끗한 바다(Clean Seas)' 캠페인 일환으로 사무실을 비롯해 모든 행사장 및 전시장과 서비스센터에서 일회용 플라스틱 사용을 전면 중단하고, 자연 분해 가능한 친환경 소재 등을 사용하고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr