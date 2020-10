[아시아경제 이춘희 기자] 스웨덴 왕립과학원은 6일(현지시간) 노벨 물리학상 수상자로 로저 펜로즈 영국 옥스퍼드대 교수와 라인하르트 젠젤 독일 막스플랑크외계물리연구소장, 안드레아 게즈 미국 로스앤젤리스 캘리포니아대(UCLA) 교수 등 3명을 공동 선정한다고 밝혔다.

스웨덴 왕립과학원은 펜로즈 교수는 "블랙홀 형성이 일반 상대성 이론의 강력한 예측이라는 사실을 발견한 공로"를, 젠젤 소장과 게즈 교수는 "우리 은하계 중심부에 위치한 고밀도 거대질량 블랙홀을 발견한 공로"를 인정해 시상한다고 선정 이유를 밝혔다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr