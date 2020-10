[아시아경제 임혜선 기자] 비티원 비티원 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,645 전일대비 70 등락률 -1.88% 거래량 422,630 전일가 3,715 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 비티원, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 6.97% ↑[공시+] 이원컴포텍, 버킷스튜디오·비덴트·비티원 경영권 확보비티원, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 6.27% ↑ close 은 김재욱의 대표이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 강지연 씨는 대표이사로 신규선임했다고 6일 공시했다.

