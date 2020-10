경남혁신도시 이전공공기관 취업에 한 걸음 더!

10월 7일부터 8주간, 온라인 지역인재 합동채용설명회 개최

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 ‘2020년 혁신도시 이전 공공기관 지역인재 합동채용설명회’를 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다.

지역인재 합동채용 설명회는 2012년부터 개최돼 공공기관 취업을 원하는 구직자에게 취업 동기를 부여하고 유익한 채용정보를 제공해 경남 지역인재의 경남혁신도시 이전 공공기관 취업에 많은 도움을 주었다. 지난해는 경남 소재 고교생, 대학생과 공공기관 취업을 원하는 구직자 3000여 명이 참여했다.

온라인 합동채용설명회를 위해 10월 7일 홈페이지가 개설되며, 참여희망자는 11월 30일까지 해당 홈페이지에 접속해 다양한 공공기관 채용 콘텐츠를 이용할 수 있다.

올해 합동채용설명회는 예년과 달리 온라인으로 진행됨에 따라 참여하는 공공기관이 102개 기관으로 늘어났다. 지난해까지는 경남혁신도시 소재 10개 이전 공공기관만 행사에 참여했다.

행사 기간도 대폭 늘어난다. 대면으로 열렸던 지난해까지는 행사 기간이 하루였으나, 올해는 온라인 개최의 장점을 활용해 10월 7일부터 11월 30일까지 8주간 행사를 개최한다.

박정준 경남도 서부권개발국장은 “경상남도의 3대 도정 핵심과제가 청년특별도, 교육인재특별도, 혁신과 성장인데, 지역인재 합동채용설명회는 경남 청년 인재가 경남혁신도시 이전 공공기관에 취업하는 데 도움을 줄 수 있는 중요한 행사”라며 “ 온라인 설명회를 통해 취업에 한 걸음 더 다가갔으면 좋겠다”고 말했다.

