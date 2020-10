"다주택 처분하라" 했지만…강남구·송파구 집 2채씩 보유한 공공기관장들

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 다주택 고위 공직자들의 주택 처분을 독려하는 등 부동산 가격 잡기에 한창이지만, 국무총리실 산하 경제인문사회연구회와 소속기관 기관장 중 상당수가 다주택자인 것으로 나타났다.

유의동 국민의힘 의원이 6일 경제인문사회연구회로부터 제출받은 자료에 따르면, 나영선 한국직업능력개발원 원장이 3채의 주택을 보유해 경제인문사회연구회와 소속 26개 기관장 중 최다 주택을 보유한 것으로 꼽혔다.

또 경제인문사회연구소와 소속기관 26개 중 한국직업능력개발원, 한국개발원(KDI), 한국청소년정책연구원, 한국해양수산개발원, 정보통신정책연구원, 한국노동연구원 6개 기관장이 2주택 이상을 보유하고 있었다.

최다 주택을 보유하고 있는 나 원장은 강남구에만 2채를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 정부 경제정책의 씽크탱크 역할을 하고있는 한국개발연구원(KDI)의 기관장인 최정표 원장도 송파구에 2채를 보유하고 있는 것으로 조사됐다. 장영태 한국해양수산개발원 원장 역시 강남구 2채를 보유하고 있다.

또 경제인문사회연구소와 산하 26개 연구기관 중 약 45%인 12개 기관장이 강남3구에 주택을 보유하고 있으며, 65%이상에 해당하는 17개 기관장이 서울 권역에 주택을 보유하고 있었다.

유 의원은 "최근 집값 과열 현상은 현 정부에서 서울 집값 잡기에 매몰되어 내놓은 마구잡이식 정책의 부작용에서 비롯된 것"이라며 "정책을 지원하는 국책연구기관장들 사례만 보아도 국민들이 정부의 부동산 정책을 얼마나 신뢰할 수 있을지 의문"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr