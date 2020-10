어헤즈, 헤어 스타일링 디바이스 ‘에어 볼륨 스타일러’ GS홈쇼핑서 첫 론칭

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장기업 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,335 전일대비 30 등락률 -0.89% 거래량 31,820 전일가 3,365 2020.10.06 10:31 장중(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스, 현대모비스 협력사 등록…"車 전장부문 공략 본격화"【증권가추천】 '5G' 혁명 시작! 꼭 잡아야할 '관련 수혜주' 아이엘사이언스, 폴리니크 두피케어기 美 FDA 의료기기 품목허가 신청 close 의 자회사인 미디어커머스 전문기업 어헤즈(AHEADS)가 헤어 스타일링 디바이스 ‘어헤즈 에어 볼륨 스타일러’의 첫 론칭 방송을 6일 오전 11시35분부터 GS홈쇼핑에서 진행한다고 밝혔다.

‘어헤즈 에어 볼륨 스타일러’는 모발 손상도는 낮추고 컬링 고정력은 높인 첨단 헤어 스타일링 고데기다. 대표적 기능인 ‘온·오프 에어 픽서(ON/OFF Air Fixer)’는 컬링이 된 고온의 모발을 160개의 에어홀에서 뿜어져 나오는 바람으로 빠르게 식히면서 스타일링을 고정한다.

또 ‘무빙 열판’은 일반적인 고정 발열판과 달리 섬세한 움직임으로 머리카락 뜯김을 줄여줘 누구나 손쉬운 스타일링을 가능케 한다. 이외에도 140~220℃의 5단계 온도조절, 탈부착 가능 2종 브러쉬, 30분 미사용시 자동 전원 꺼짐 등의 기능이 특징이다.

피앤케이 피부임상연구센터에 의뢰해 진행한 인체적용 임상시험에서 1회 사용만으로 대조군 대비 헤어 온도가 최대 12.45°C 감소했고, 모발 볼륨 지속력, 모발 컬링 및 손상모(큐티클) 개선에도 도움을 준다는 결과를 받았다.

이번 론칭 방송을 통해 제품 구입 시 ‘어헤즈 데저트 헤어 앰플’ 세트도 함께 증정한다. 플에는 극한 모로코 사막에서도 자생하는 선인장성분이 함유됐다.

어헤즈 관계자는 “헤어샵 어헤즈맨을 운영 중인 대표원장 ‘엘샘’의 축적된 현장 노하우와 어헤즈의 혁신 기술력으로 탄생한 본 제품은 손쉽게 풍성한 헤어 스타일링을 원하는 이들에게 최적의 제품이다”라며 “홈쇼핑 첫 론칭 프로모션을 통해 합리적인 가격에 경험해보길 바란다”고 전했다.

