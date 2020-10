우리은행, '한국 최우수 자금관리·송금 은행' 선정

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 글로벌 금융전문지 아시안뱅커가 주관한 '트랜잭션 파이낸스 어워즈 2020'에서 '한국 최우수 자금관리 은행'과 '한국 최우수 송금 은행' 등 2개 부문에 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 수상으로 우리은행은 2011년부터 10년 연속 아시안뱅커 트랜잭션 어워즈에서 수상하게 됐다. '한국 최우수 자금관리 은행'은 2013년부터 8년 연속으로 선정됐다.

아시안뱅커는 ▲450여개의 글로벌 네트워크를 활용한 효율적 금융서비스 제공 ▲우리글로벌퀵송금 등 비대면 해외송금서비스 업그레이드 및 고객 맞춤형 자금관리 서비스를 통한 고객만족도 제고 ▲강화된 컴플라이언스 및 내부통제 등으로 양적ㆍ질적 성장 등을 높이 평가했다는 설명이다.

우리은행 관계자는 "우리은행이 아시안뱅커로부터 8년 연속 '최우수 자금관리 은행'으로 선정돼 기업자금관리 서비스 최강자임을 다시 한번 확인하는 기회가 됐다"면서 "올 7월 디지털 부문 수상에 이어 이번 수상으로 우리은행의 주요 글로벌 진출 시장인 동남아뿐만 아니라 유럽과 미주 등의 금융시장에서도 인지도와 위상이 높아질 것"이라고 말했다.

아시안뱅커는 1996년 싱가포르에 설립된 글로벌금융지로 매년 애널리스트 및 국제 심사위원단의 엄격한 심사과정을 거쳐 트랜잭션, 디지털 분야 등에서 최우수 은행을 선정한다.

