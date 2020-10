이진숙 미술평론가 ‘시대를 바꾼 질문, 시대를 품은 예술’ 강연

관악구, 7일 오후 2~4시ㅣ 온라인 북콘서트 개최

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 7일 오후 2시부터 4시까지 유튜브 채널(라이브 관악)을 통해 실시간 비대면 온라인 북콘서트를 개최한다.

코로나19 장기화로 지친 구민에게 온라인 문화 향유 기회 확대와 함께 실시간 채팅을 통해 서로 소통하며 치유하는 시간을 마련하기 위해 준비했다.

'시대를 훔친 미술', '인간다움의 순간들' 등을 저술한 미술 분야 베스트셀러 작가 이진숙 작가의 강연과 감성 재즈 밴드 연주를 함께 담아 ‘시대를 바꾼 질문, 시대를 품은 예술’ 이라는 주제로 진행된다.

강의는 서양 미술사(17세기 네덜란드 황금기)를 통해 본 위기 속에서 성장한 시민사회의 모습과 문화의 힘을 경험, 21세기(공감하는 인간 시대) 문화예술의 가치와 의미를 되새길 수 있는 내용을 담았다.

이번 행사는 민관 협치 사업 일환으로 관악구 독서동아리 회원들의 작가 추천과 콘서트 내용에 대한 요청을 반영, 준비했다.

참여를 희망하는 구민은 관악구통합도서관 홈페이지에서 사전신청이 가능, 행사 당일 유튜브 ‘라이브 관악’으로도 참여 가능하다.

박준희 구청장은 “코로나19 장기화로 집콕 생활을 하는 구민들에게 온라인 문화예술 강연을 통한 힐링의 시간을 준비했다”며 “앞으로도 코로나블루를 이겨내기 위한 다양한 온라인 프로그램을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr