양천구 돌봄SOS센터 추진 두 달... 구민의 든든한 이웃 되다

주거 환경 개선, 도시락 배달 등 176건 맞춤형 서비스 지원으로 위기 상황 해결하며 구민들의 든든한 이웃으로 자리매김

[아시아경제 박종일 기자] “누군가 잠깐 돌봐주었으면, 주변에 편하게 부탁할 사람이 없을까?”하고 고민하는 구민을 위해 양천구(구청장 김수영)는 지난 8월부터 돌봄SOS센터사업을 시행, 여러 가정의 위기 상황을 해결하며 구민들의 돌봄 공백을 해소하는 데 총력을 다하고 있다.

돌봄SOS센터 사업은 갑작스러운 일시적 위기의 상황에도 돌봐줄 가족이 없어 어려움에 처한 어르신, 장애인, 중장년가구(만 50세 이상)에게 돌봄전담공무원인 돌봄매니저가 직접 찾아가 맞춤형 서비스를 연계해주는 공공의 돌봄서비스 창구이다.

일시재가, 단기시설, 동행지원, 주거편의, 식사지원, 정보상담의 6대 서비스로 구성되며 수급자와 차상위 계층을 포함한 저소득층과 중위소득 85%까지는 서비스 비용이 전액 지원, 그 외 주민은 자부담으로 서비스를 이용할 수 있다.

구는 사업이 시행되고 두 달여가 지난 현재 꾸준히 제기됐던 돌봄 공백 문제를 해소하며 안정적인 돌봄 체계를 구축해 가고 있다고 설명했다. 그 간 120여명에게 식사지원, 일시재가, 주거편의 등 176건의 돌봄 서비스가 연계됐다.

신월7동 김 모 어르신은 마스크를 스스로 착용하기조차 힘들 정도로 기력이 없고 쇠약한 상태여서 늘 침대생활을 하며, 가족과는 단절돼 혼자 어렵게 살고 있었다. 집이 지층인데다 오랜 장마로 집안 곳곳은 곰팡이와 악취가 심했다. 특히 침대 매트리스는 그간 한 번도 교체한 적이 없어 매우 낡고 위생상태도 불량, 어르신의 건강상태를 더욱 해치는 요인이 되는 듯했다.

신월7동 복지플래너가 복지사각지대 발굴을 하던 중 어르신을 알게 돼 양천구에서 8월부터 시행한 돌봄SOS센터 사업에 어르신 가정의 주거환경 개선이 시급하다며 도움을 요청했다.

구 돌봄매니저는 즉시 현장을 출동, 어르신의 상황을 파악,고 심각한 돌봄위기 상황을 겪고 있는 어르신 가정에 맞춤형 돌봄서비스를 지원했다. 우선, 가장 시급한 가정 내 대청소 및 소득 등을 위해 주거편의서비스를 제공, 매트리스와 침구도 교체해 드렸다.

아울러, 어르신이 장기요양등급을 신청할 수 있도록 도와드리면서 등급이 나오기 전까지 어르신의 일상생활 지원을 위해 주 3회 일시재가 서비스와 주 2회 도시락배달의 식사지원서비스도 추가로 제공하기로 했다.

주거편의 서비스 제공 후 어르신의 가정을 다시 방문했을 때 어르신은 “집안환경이 좋아지니 기운도 더 나는 것 같다”며 연신 고맙다는 인사를 건네주었다.

신정4동 박 모 어르신은 복지관에서 매일 도시락을 받아왔으나 코로나19의 장기화로 도시락 지원이 중단돼 혼자 끼니 해결이 힘든 상황이었다. 그러던 중 돌봄SOS를 통해 식사지원 서비스를 받게 돼 돌봄 공백을 해결할 수 있었다. 박 모 어르신은 “코로나19로 모두가 힘든 시기라 도움 받을 곳이 전혀 없었는데 돌봄매니저가 어려움을 해결해주었다”고 고마운 마음을 전했다.

이처럼 돌봄SOS센터는 돌봄 욕구가 있었으나 코로나와 같은 사회적 재난과 기존 정책의 사각지대에 놓여있던 이들에게 충족되지 못했던 복지 수요를 해소하며 돌봄 위기상황 해결사 역할을 하고 있다.

김수영 양천구청장은 “8월부터 시행한 돌봄SOS센터를 통해 65세 이상 어르신이 아니어도 장애인이 아니어도 긴급 돌봄이 필요한 구민은 서비스를 받을 수 있다. 특히 코로나19가 장기화되며 외출이 어려워진 구민들의 돌봄 공백 문제를 위해 앞으로 보다 촘촘한 대상자 발굴과 지원에 앞장서며 보편적 돌봄 복지를 일궈나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr