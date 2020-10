친구 구하려다 너울 파도에 휩쓸린 중학생 1명 숨지고, 1명 실종

부산 다대포해수욕장 수심 깊은 곳서 허우적거리던 친구에 다가가다 사고

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 사하구 다대포해수욕장에서 물놀이 하던 중 파도에 휩쓸린 친구 1명을 구하러 친구들이 수심 깊은 곳까지 다가가다 너울 파도를 만나 중학생 1명이 숨지고 1명이 실종된 안타까운 사고가 일어났다.

너울성 파도에 휩쓸려 사고를 당한 부산 영남중학교 학생 3학년생 7명 가운데 구조된 6명 중 1명은 치료받다 숨지고 1명은 실종 상태다. 실종된 최 모군(15)에 대한 야간 수색작업은 밤늦게까지 계속 진행중이다.

경찰에 따르면 5일 오후 4시 9분께 다대포해수욕장에서 학생들이 물에 빠졌다는 신고가 접수돼 경찰과 해경, 소방대원들이 긴급 출동했다.

이들 가운데 3명은 자력으로 물밖으로 빠져나왔고, 2명은 출동한 소방대원과 해경에 의해 구조돼 병원으로 후송됐다. 초기 실종된 2명 가운데 정 모군(15) 1명은 구조했으나 치료 중 숨졌다.

소방과 해경은 사고해역에 잠수부 등을 투입해 최 군에 대한 야간 수색을 하고 있다.

부산시교육청에 따르면 이날 중3 학생 10명은 온라인 원격수업을 마치고 오후 4시께 다대포해수욕장을 찾았다.

이 가운데 7명이 바닷물에 들어가 물놀이를 했다. 1명이 수심 깊은 곳에서 너울성 파도를 만나 허우적거리자 나머지 6명이 친구를 구하러 다가가다 순식간에 모두 파도에 떠내려갔다.

사고가 난 다대포해수욕장은 폐장 상태여서 안전요원이 없었다. 학생들은 구조대가 도착하기까지 공포와 싸우며 기다려야 했다.

