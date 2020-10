부천시 도서관, 5일부터 운영 재개…이용인원 30% 제한

[아시아경제 박혜숙 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19에) 따른 사회적 거리두기로 휴관했던 경기 부천시 도서관 34곳이 5일부터 운영을 재개한다.

중앙재난안전대책본부가 지난 달 25일 발표한 추석 연휴 특별방역기간 종합대책에 따라 철저히 방역 수칙을 준수하며 실내 국공립시설을 운영할 것을 허용했기 때문이다.

부천시립도서관은 산발적 감염이 지속되는 현 상황을 고려해 이용 인원을 수용 가능 인원의 최대 30%로 제한해 운영할 방침이다. 자료실과 열람실에는 좌석 정원의 30%만 이용할 수 있는 안심좌석제를 도입한다.

개방 시간은 평일에는 오전 9시부터 오후 6시까지이다. 주말에는 자료실은 오후 5시, 열람실은 오후 6시까지 운영한다.

정기 휴관일이 5일인 도서관(원미·심곡·북부·꿈빛·책마루·도당·동화·역곡도서관)은 다음날인 6일부터 정상 개관한다.

또 상동·원미·꿈빛·한울빛·오정·송내도서관 등 6개 도서관은 낮 시간 도서관 이용이 어려운 시민을 위해 평일은 오후 8시까지 운영하기로 결정했다. 다만 정기휴관일은 연장 운영하지 않는다.

도서관 운영 재개와 관련한 자세한 사항은 시립도서관 홈페이지(www.bcl.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.

이재희 상동도서관장은 "사회적 거리두기 2단계 중에 운영 재개를 결정한 만큼 이용객들은 반드시 마스크 착용, 거리 두기, 손 씻기 등 개인위생 수칙을 준수해 줄 것"을 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr