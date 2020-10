조선대 대학일자리센터 ‘입사 목표기업 분석 공모전’ 개최

재학생 기업 탐색·문서작성 능력 향상 기대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 재학생을 대상으로 ‘입사 목표기업 분석 공모전’을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 공모전은 취업을 희망하는 기업을 탐색하는 능력, 분석 능력, 문서작성 능력을 향상시키고자 마련됐다.

오는 8일까지 진행되는 이번 공모전에서는 참가팀 총 100팀을 모집한다.

이번 공모전은 코로나19 확산 방지를 위해 1·2차 서면심사로만 이루어져 누구나 쉽게 참여할 수 있으며, 1명 또는 팀을 구성해 참여가 가능하다.

시상은 퍼펙트상 3팀(상금 30만 원), 분석상 5팀(상금 20만 원), 인사이트상 7팀(상금 10만 원), 대학일자리센터장상으로 총 15개 팀을 대상으로 이뤄진다.

대학일자리센터는 이번 공모전으로 조선대 재학생들의 기업분석 역량을 향상시키고, 수상작을 게시해 취업 준비생들에게 기업분석, 취업전략을 공유할 예정이다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “지난 2015년부터 매년 5년간 진행했던 입사 목표기업 분석 공모전을 비대면으로 운영해 재학생이면 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr