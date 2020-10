전자랜드, 미스터트롯 나태주 모델로 새 TV광고 ‘집콕’편 온에어

[아시아경제 이승진 기자] 전자랜드는 ‘미스터트롯’ 나태주가 모델로 출연한 새로운 TV광고를 론칭했다고 5일 밝혔다.

전자랜드는 지난 4월부터 자사 광고 모델로 활약한 가수 나태주와 재계약을 진행, 지난 1일부터 ‘집콕’편 광고를 온에어했다. 이번 광고는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 고객들이 전자랜드 가전제품으로 집콕 라이프를 즐길 수 있다는 메시지를 담고 있다.

이 광고에서 나태주는 산뜻한 홈 웨어를 입고 특유의 화려한 태권도 기술을 선보임과 동시에, ‘꿀렁춤’과 ‘털기춤’까지 능청스럽게 소화하며 웃음을 선사한다.

전자랜드 광고 특유의 중독성 있는 CM송도 백미다. 나태주는 노라조의 ‘슈퍼맨’을 편곡한 CM송을 맛깔나게 불러 시청자들의 귀도 사로잡는다. 나태주가 출연하는 전자랜드의 신규 광고는 TV와 SNS를 통해 만나볼 수 있다.

전자랜드 관계자는 “나태주를 광고 모델로 발탁한 이후 SNS에서의 뜨거운 반응은 물론, 직접 매장에 방문하는 팬들이 있을 정도로 폭발적인 관심을 받았다”며 “이번 광고로 더 많은 고객들과 소통할 수 있길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr