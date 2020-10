식량자급률, 45.8%로 10여년 만에 최저…"절반 이상이 수입산"

곡물자급률은 21%에 불과해

[세종=아시아경제 김현정 기자] 우리나라 식량자급률이 10년 사이 10%포인트 넘게 하락한 것으로 나타났다. 곡물자급률은 20% 수준에 그쳤다.

4일 국회 농림축산식품해양수산위원회 어기구 더불어민주당 의원이 농림축산식품부로부터 받은 '국내 식량자급률 및 곡물자급률 현황' 자료에 따르면 지난해 국내 식량자급률은 45.8%를 기록했다. 이는 2009년 56.2%보다 10.4%포인트 하락한 수치다.

식량자급률은 2011년 45.2%로 떨어졌다가 2015년 50% 선을 회복했으나 2017년 48.7%, 2018년 46.9%, 2019년 45.8%로 다시 하락하는 추세다. 같은 기간 곡물자급률은 29.6%에서 21.0%로 8.6%포인트 떨어졌다.

곡물자급률은 2009년을 정점으로 하향 곡선을 그려 지난해에는 최근 10여년 새 최저로 떨어졌다.

앞서 농식품부는 2013년 발표한 '농업ㆍ농촌 및 식품산업 발전계획'에서 2017년식량자급률 목표를 57.0%, 곡물자급률 목표를 30%로 정했으나 실제로는 이에 훨씬 못 미쳤다.

2013년 계획에서 제시한 2022년까지 식량자급률 목표는 60.0%, 곡물자급률 목표는 32.0%였으나 2018년 농식품부는 이 목표치를 각각 55.4%, 27.3%로 낮췄다. 그러나 현재 추세가 이어진다면 하향 조정한 2022년 목표치에도 도달하기 어려운 실정이다.

이에 대해 어기구 의원은 "우리나라 식량자급률은 50%를 밑돌며 식량 수입 의존도가 심각한 상황"이라며 "안정적인 곡물 생산과 판로 보장 대책을 마련해 자급률을 높여야 한다"고 지적했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr