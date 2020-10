강남구 ‘집콕’ 임신부 500명 대상‘DIY 손싸개 키트’제공

15회 임산부의 날 맞아 이벤트 개최 … SNS 업로드 50명 추첨 배넷저고리·모자 등 증정

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 제15회 임산부의 날을 맞아 지난달 28일부터 지역내 임신부 500명에게 ‘DIY 손싸개 키트’를 제공하는 이벤트를 진행 중이다.

이번 이벤트는 코로나19 장기화로 ‘집콕’ 생활 중인 임신부의 스트레스 해소, 태아와 부모가 교감하는 시간과 추억을 제공하기 위한 것으로 오는 20일까지 이름, 연락처, 주소 등을 이메일(cherishjsy@gangnam.go.kr)로 신청하면 선착순 500명에 한해 키트를 제공한다.

또 블로그, 인스타그램 등 개인 SNS에 직접 만든 손싸개와 태아 초음파 사진, 태어날 아이에게 보내는 편지를 업로드하면 추첨을 통해 총5 0명에게 배넷저고리와 모자 등 신생아용품을 추가로 제공한다.

자세한 사항은 강남구청 홈페이지를 참고하거나 강남구보건소 건강관리과 모자건강팀으로 문의할 수 있다.

양오승 강남구 보건소장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기지만 임신부의 심리방역을 돕기 위해 가정에서 참여할 수 있는 이벤트를 준비했다”면서 “동시에 함께하고 배려하고 존중하는 ‘미미위 강남’을 위해 거리두기, 마스크 착용 등 개인위생 수칙을 잘 실천해주시길 바란다”고 말했다.

