전광훈 측 강연재, 문 대통령에 "왜 국민에게 난리냐…겁나면 내려와"

[아시아경제 나한아 기자] 개천절인 3일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전파 우려로 일부 보수단체의 시위가 전면 금지된 가운데, 강연재 변호사가 소규모 기자회견을 열어 구속 중인 전광훈 사랑제일교회 담임목사의 옥중 입장문을 대독했다.

강 변호사는 이날 낮 1시 30분께 서울 종로구 광화문역 1번 추구 앞에서 8·15참가자시민비상대책위원회 '문재인은 하야하라!'라는 기자 회견을 열어 "문재인 대통령이 코로나19를 이용해 우리의 생명인 자유를 박탈했다"라는 전 목사의 입장을 전했다.

경찰은 기자회견이 시작되기 전 "기자회견 형태로 진행해야 한다"라며 음향 장비 사용 등 제재하려 하자, 강 변호사는 "왜 대한민국 안에서 국민에게 난리냐"면서 소리쳤다. 그러면서 "문재인(대통령) 극혐하는 사람들 한두 명도 못 모이게 하려고 이 난리 피우냐"고 격양했다.

강 변호사는 "그렇게 겁나면 내려와!"라며 "미친 정부다. 한 명 때문에 이게 뭐 하는 짓거리냐"면서 격하게 반발했다.

전 목사의 입장문은 "내년 3월까지 잘 싸우면 문재인 주사파 세력의 의도를 막아낼 수 있을 것"이라며 "(그들의 의도는) 미군 철수와 북한과 낮은 단계 연방제로, 대한민국을 철수하고 북으로 가려는 것"이라고 전달됐다. 이어서 고영일·강연재 변호사 등 사랑제일교회(담임목사 전광훈) 측 변호인단이 기자회견 발언을 이어갔다.

한편, 경찰은 이날 오전 7시께부터 광화문 광장과 시청 광장 등의 출입을 전면 차단했다. 그러자 8·15광화문국민대회 비대위는 세종문화회관 뒤편인 광화문역 1번 출구에서 회견을 진행했다. 경찰은 접근이 차단된 광화문광장에서 벗어난 지점이고, 10인 이상의 시위 형태가 아니어서 따로 진행을 막지는 않았다.

현장에 있던 경찰 관계자는 "집회 형태가 아닌 기자회견은 막지 않는다"라면서도 "그러나 기자회견이 시위 형태로 발전하면 제재된다"라고 말했다.

