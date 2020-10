하태경 "文 정부가 친북? 北을 더 왕따 만든다"

[아시아경제 나한아 기자] 하태경 국민의힘 의원인 문재인 대통령을 향해 "친북 노선을 추구하는 듯 보이지만, 북한을 더 왕따로 만든다"라며 비판했다.

하 의원은 3일 자신의 페이스북에서 "문재인 대통령은 북한의 대미 관계 개선과 국제사회 편입을 더 어렵게 만든다"라며 이같이 말했다.

하 의원은 문 정부의 북한군 피격 사망 공무원 사건에 대한 태도에 "결국 문정부는 우리 국민도 희생시키고 대북관계 개선도 어렵게 만든 것"이라며 "이번 (북한군 피격 사망 공무원) 사건에서 한국 정부는 실종 공무원을 결정적 물증 없이 월북자로 규정했다"라며 "북한을 야만적 전근대 국가로 만들었다"라고 꼬집었다.

그러면서 그는 "문 정부의 이러한 입장은 북미관계 개선에도 장애"라면서 "IS 수준의 반문명적 테러집단으로 전락한 북한은 국가 대우받기가 어렵게 됐다"라고 주장했다.

더불어 "북한은 그동안 문 정부가 짝사랑 대북정책 펼칠 때마다 조롱을 보내곤 했는데 다 이유가 있었다"라고 덧붙였다.

