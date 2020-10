트럼프, 코로나 확진후 '마스크에 엄지척까지'…백악관 "군 병원서 업무"(종합)

트럼프, 2일 헬기로 월터 리드 군 병원 이동…"내가 잘하고 있다고 생각한다" 트윗 영상

백악관, '예방적 조치' 설명…주치의 "피로감 있지만 양호…항체약물 등 복용"

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 월터 리드 군 병원으로 이동하기 전 기자들을 향해 엄지를 들어보이고 있다. [이미지출처=AP연합뉴스]

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 메릴랜드주의 월터 리드 군 병원으로 향했다. 미 백악관은 트럼프 대통령의 증상이 가벼운 수준이라면서 그가 예방 차원에서 수일간 이 병원에 머물면서 업무를 볼 것이라고 밝혔다.

블룸버그통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 대통령 전용헬기인 마린원을 타고 월터 리드 군 병원으로 이동했다. 이 병원은 트럼프 대통령이 지난해 11월 갑작스럽게 찾아 건강 검진을 받았던 곳이다. 백악관에서 헬기에 탑승하기 전 모습을 드러낸 트럼프 대통령은 검은 마스크를 쓰고 나타나 기자들의 질문에는 별다른 답변을 하지 않은 채 엄지손가락을 들어보였다.

트럼프 대통령은 헬기 탑승 직후 자신의 트위터에 영상 하나를 게재했다. 그는 영상 속에서 "엄청난 지지를 보내주는 이들에게 감사하다. 나는 월터 리드 군 병원으로 향할 것"이라면서 "나는 내가 잘 하고 있다고 생각한다(I think I'm doing well). 다만 일이 잘 진행되도록 할 것이다. 영부인(멜라니아 트럼프 여사)도 잘하고 있다"고 말했다.

출처 : 도널드 트럼프 미국 대통령 트위터 캡쳐

앞서 케일리 매커내니 백악관 대변인은 이날 성명을 통해 "혹시 모를 일을 대비해, 주치의와 의료 전문가들의 조언에 따라 대통령은 월터 리드 군 병원에 있는 집무실에서 업무를 보게 될 것"이라고 밝혔다. 워싱턴포스트(WP)는 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령의 상태가 이날 나빠졌고 미열과 기침, 코막힘 증상을 겪고 있다면서 "그가 심각한 증상을 보이는 것은 아니지만 나이나 다른 위험 요인 등을 고려해 이같은 조치를 취하기로 한 것"이라고 전했다.

코로나19 확진판정을 받은 트럼프 대통령의 증상은 가벼운 것으로 알려졌다. 숀 콘리 대통령 주치의는 이날 배포한 자료에서 "트럼프 대통령이 피로감이 남아 있지만 양호한 상태"라면서 예방적 조처로 리제네론사(社)의 항체 약물과 아연, 비타민 D, 멜라토닌, 아스피린 등을 복용했다고 밝혔다.

또 주치의는 "(부인) 멜라니아 여사는 가벼운 기침과 두통만 있고 좋은 상태를 유지하고 있다"면서 "대통령의 나머지 가족도 좋은 상태를 유지하고 있고 오늘 코로나19 검사에서도 음성 판정을 받았다"고 말했다.

앞서 마크 메도스 백악관 비서실장도 기자들에게 트럼프 대통령의 코로나19 증상이 경미하다면서 "미국 국민은 대통령이 업무를 보고 있을 뿐만 아니라 계속 업무를 볼 것이라는 점을 확신해도 된다. 트럼프 대통령이 매우 빠르게 회복할 것이라고 낙관한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 자신의 트위터에 자신과 멜라니아 트럼프 여사의 확진 판정 사실을 알린 뒤 "우리는 격리와 회복 절차를 즉시 시작한다"면서 "우리의 상태는 괜찮다"고 썼다. 멜라니아 여사도 자신의 트위터에 "경미한 증상이 있지만 전반적으로 상태는 좋다"고 적었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr





