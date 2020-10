중국 관영매체 편집장 "트럼프, 코로나19 가볍게 치부한 도박의 대가"

[아시아경제 장세희 기자]중국 관영 매체가 도널드 트럼프 미국 대통령의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 소식을 강하게 비판했다.

트럼프 대통령이 장기간 마스크 착용을 거부했고, 미국 국민들이 코로나의 위험성을 소홀히 대하게 만든 대가를 치렀다며 조롱하는 내용도 있었다.

2일 후시진 환구시보 편집장은 자신의 트위터에 "트럼프 대통령과 영부인이 코로나를 가볍게 치부한 그의 도박의 대가를 치렀다"고 비판했다. 그는 이어 "트럼프 코로나19 감염은 미국 내 코로나19 팬데믹 상황의 심각성을 보여준다"며 "이는 트럼프와 미국의 이미지에 부정적 영향을 미치고 그의 재선에도 부정적 효과를 나타낼 것"이라고 말했다.

그는 중국 소셜미디어 웨이보에도 장문 형식의 글을 올려 강도 높게 트럼프를 비난했다. 후 편집장은 "트럼프 대통령은 코로나가 미국에 미친 충격을 희석시키려 해 왔다"며 "그는 장기간 마스크 착용을 거부했고 그 결과 미국 국민들이 코로나의 위험성을 소홀히 대하게 만들었다"고 했다.

한편 환구시보는 중국의 대표적 관영 매체다. 후 편집장은 중국 정부의 입장을 대변해 온 언론인으로 유명하다.

