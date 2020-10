경북농기원, 구미화훼연구소서 '국화·장미 신품종' 개발·보급

외국 품종 화훼작물 로열티 매년 100억원 웃돌아

"우리 품종, 세계시장서 로열티 받게끔 개발 노력"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도농업기술원은 구미화훼연구소에서 최근 국립종자원에 등록된 신품종 스프레이국화 '후레쉬엔디'와 장미 '화이트소프' 품종을 화훼 재배농가에 보급하고 있다고 2일 밝혔다.

이번에 개발된 스프레이국화 '후레쉬엔디'는 2010년도에 교배, 10여년간 재배시험과 특성검정의 절차를 거친 후 등록됐다. 백색의 겹꽃 절화용 품종으로 줄기가 튼튼하고 중심부분의 화심이 선명한 특성을 지니고 있다.

연한 핑크색의 스탠다드형 장미로 2006년 개발된 '화이트소프' 품종은 하계 고온기에도 생육이 우수하고 접목과 삽목으로 번식이 용이한 장점을 갖고 있다.

지난 2012년부터는 모든 화훼작물이 국제적으로 품종보호대상 작물로 지정됨에 따라, 외국품종을 재배할 경우 그 품종에 대한 로열티를 지불해야 한다. 이렇게 지불되는 화훼작물의 로열티는 매년 100억원을 웃돌고 있다는 게 경북농기원의 설명이다.

박준홍 구미화훼연구소장은 "주요 절화류인 장미·국화 등은 소비자층이 다양하고 품종갱신기간이 3~4년으로 짧으며, 소비자의 기호도가 빠르게 바뀌고 있어 화훼 재배농가의 신품종에 대한 요구가 증가하고 있다"면서 "신품종 시범재배와 홍보를 통해 본격적으로 농가에 보급하게 되면 경북화훼산업의 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것"이라고 전했다.

그러면서 "지금까지의 육성품종이 국내시장을 목표로 두었다면 앞으로는 우리 품종이 세계시장으로 진출하여 로열티를 받는 품종으로 발전하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

