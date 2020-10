[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 서해안고속도로 매송휴게소는 추석 연휴를 맞아 수시로 소독작업을 하는 등 재난 대응 수준 비상 체제를 유지하고 있다고 2일 밝혔다.

매송휴게소는 추석 연휴를 앞두고는 전문 방역기관에 의뢰, 푸드코트 매장과 조리실은 물론 화장실 등 건물 안팎에 대한 대대적인 소독활동을 반복 실시했다. 매장 취식이 금지된 추석 연휴에는 야외 방역작업도 틈틈이 펼치고 있다.

매송휴게소 관계자는 "추석 연휴 강화된 방역대책에 따라 음식물 포장판매만 가능함에 따라, 고객들의 불편을 최소화하기 위한 모든 정성을 기울이고 있다"면서 "휴게시설 안 야외에서도 철저한 거리두기를 유지하도록 적극 안내하고 있다"고 전했다.

