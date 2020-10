보조금 잡아라, 테슬라 모델3 중국 가격 8∼10% 인하

30만 위안 미만 中 보조금 정책에 따라 가격인하

중국 전기차 시장 1위…8월 한달간 1만1811대 판매 전월대비 7.2%↑

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국 전기차 업체 테슬라가 중국산 '모델3'의 판매가격을 인하했다.

중국 경제 매체 차이신(財新)은 중국의 전기차 보조금을 고려, 중국 상하이에서 생산하는 모델3의 판매가격(엔트리 가격)을 24만9900 위안(한화 4280만원)으로 책정했다고 2일 보도했다.

한번 충전으로 468㎞ 주행 가능한 사양은 8% 인하된 27만1550 위안, 668㎞ 주행 가능한 사양은 10% 인하된 30만9900위안이라고 차이신은 설명했다.

차이신은 이번 가격인하는 올해 들어 3번째라면서 BYD 등 중국 전기차 업체와 경쟁하기 위해 가격을 인하했다고 분석했다.

중국 정부는 지난 4월 가격이 30만 위안 미만인 중국 현지 생산 신에너지 차량에 대해 보조금을 2년 연정한 바 있다.

또 선전과 상하이, 톈진, 광둥성 등 지방정부는 세금 감면, 인프라 확충 등 보조금 지원 정책을 잇따라 내놨다.

차이신은 "지난 8월 테슬라는 전월보다 7.2% 증가한 1만1811대의 전기차를 판매하는 등 중국 판매 1위 업체"라면서 "보조금 정책에 따라 테슬라가 가격을 인하했다"고 설명했다.

또 일런 머스크 테슬라 최고경영자가 "상하이 공장에서 연간 100만대의 전기차를 생산할 수 있다"고 밝힌 바 있다고 전했다.

이와 함께 테슬라 상하이공장에 모델3보다 작고 저렴한 전기차를 개발하고 있다고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr