동의대, 온라인 정보검색대회 열어

중앙도서관, 전자정보박람회와 함께 20개 참여업체 전자자료 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 중앙도서관(관장 이경규)은 지난 9월 15일부터 18일까지 ‘전자정보박람회와 함께하는 온라인 정보검색대회’를 열었다.

중앙도서관은 전자저널과 학술DB, 전자책, 동영상강좌 등 전자자료 이용을 장려하고 학습지원을 강화하기 위해 매년 전자정보박람회를 개최하고 있다.

올해는 코로나19로 인해 온라인으로 진행했다. 교보문고(스콜라), 누리미디어(DBpia) 등 20개 업체가 참여해 전자저널, 학술DB, 전자책(E-Book), 동영상 강좌 등 전자자료에 대한 문제를 직접 풀어보는 정보검색대회로 개최했다.

이번 행사에는 학생 551명이 참여해 지난 9월 24일 오후 3시부터 산학협력관 교수학습개발센터 스튜디오에서 유튜브 실시간 방송을 통해 경품 추첨이 진행됐다.

학생들과 소통을 위해 진행된 방송에 500여명이 채팅방에 참여했다. 정보검색대회 참여자들을 대상으로 추첨을 통해 에어팟, 아이패드, 갤럭시워치, 샤오미 밴드, 문화상품권 등을 전달했다. 이날 방송에 참여한 학생들에게도 깜짝 퀴즈를 통해 모바일 커피쿠폰을 제공했다.

