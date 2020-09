김정은, 노동당 정치국회의 주재…南 공무원 사망 사건 언급 없어

조선중앙통신, 제18차 정치국회의 주재



[아시아경제 이현주 기자] 북한 김정은 노동위원장이 노동당 정치국회의를 주재했지만 '남측 공무원 피격사망' 사건에 대한 언급은 없었다.

조선중앙통신은 30일 김 위원장이 전날 당중앙위원회 본부청사에서 제7기 제18차 정치국회의를 주재했다고 보도했다.

회의에서는 "악성 비루스(신종 코로나바이러스감염증)의 전파 위협을 막기 위한 사업에서 나타나는 일련의 부족점들을 지적하고, 국가적인 비상방역 사업을 보다 강도 높이 시행할 데 대한 해당 문제들이 심도 있게 연구 토의됐다"고 통신은 전했다.

그러나 '부족점'이 구체적으로 어떤 내용인 지에 대해서는 밝히지 않았다.

또한 회의에서는 세계적인 코로나19 확산 현황에 대한 보고가 있었으며 "방역 부문에서의 자만과 방심, 무책임성과 완만성을 철저히 경계했다"고 통신은 보도했다.

이어 "우리 식대로, 우리 지혜로 방역대책을 더욱 철저히 강구하며 대중적인 방역 분위기, 전인민적인 자각적 일치성을 더욱 고조 시켜 강철같은 방역체계와 질서를 확고히 견지할 데 대하여 강조됐다"고 전했다.

앞서 북한은 지난 25일 서해 소연평도 해상에서 실종된 남측 공무원이 북한 해역에서 총격으로 사망한 사건에 대해 김 위원장의 사과가 담긴 통지문을 통일전선부명의로 청와대에 보냈지만, 이 사실을 북한 관영매체와 내부에서는 공개하지 않은 상태다.

이에 따라 전날 정치국회의에서 남측 공무원 피격 사건 문제가 비공개적으로도 논의되지 않았을 가능성이 있다.

일각에서는 공무원 피격 사망 사건으로 한국 사회의 반북 정서가 커진 민감한 시기에 북한이 재차 코로나19 방역 문제 논의를 위한 회의를 개최한 것은, 남측 공무원에 대한 총격이 방역 조치 과정에 일어난 것임을 부각하려는 속내가 아니냐는 관측도 나온다.

회의에서는 열흘 앞으로 다가온 당 창건 75주년 관련 사업들과 수해·태풍피해 복구에 대한 논의도 이뤄졌다.

통신은 "당중앙위원회 정치국은 당 창건 75돐을 맞으며 진행한 당 및 국가적 사업들과 재해복구 정형에 대하여 점검했다"면서 "이 사업들의 성공적 보장을 위한 해당한 조직적 대책들을 제기하고 토의 결정했다"고 밝혔다.

아울러 회의에서는 '조직'(인사) 문제를 다뤘으나 결과는 소개하지 않았다. 통신은 이번 정치국 회의에서 "전례 없는 재앙과 재해 위기 속에서도 당 창건 75돌을 진정한 인민의 명절로 성대히 경축하고 국가경제발전 5개년 전략을 마감하는 올해를 승리적으로 결속하기 위한 현실적인 조치들을 취했다"며 "인민들의 생활을 안정·향상시켜 나가는 데 중요한 계기"라고 평가했다.

이번 회의에는 박정천 총참모장과 정경택 국가보위상, 김정호 사회안전상, 박명순 당 부장, 조용원 당 조직지도부 제1부부장, 현송월 당 선전선동부 부부장이 배석했다.

또 박봉주·김재룡·최휘·김영철 당 부위원장, 리룡남·임철웅·김일철 내각 부총리 등 정치국 상무위원과 정치국 위원 및 후보위원들이 참석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr