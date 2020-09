미 국무부 공식발표

일본, 몽골 등도 방문

속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미 국무부 장관이 다음달 7~8일 방한한다고 국무부가 29일(현지시간) 발표했다.

국무부에 따르면 폼페이오 장관은 다음달 4일부터 8일까지 5일간 일정으로 일본, 몽골, 한국 등을 방문한다.

폼페이오 장관은 6일 일본을 방문해 미국, 일본, 인도, 호주 외무장관이 참석해 열리는 '쿼드'회의에 참석하고 일본측 카운트파트와 상호 관심사에 대해 논의한다.

방한기간 일정은 언급되지 않았다. 다만 고위인사들과 회담을 가질 것으로 알려졌는데, '아시아판 나토'인 쿼드의 한국 참여를 지속적으로 요구하고 있는 만큼 이에 대한 논의가 이뤄질 가능성에 무게가 실린다.

