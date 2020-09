[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 중부고속도로 하남방향 이천주유소는 추석 연휴 신종 코로나바이러스감염증(코로나) 지역확산 차단을 위해 안내방송 등 예방 수칙을 집중 홍보한다고 29일 밝혔다.

하남방향 이천주유소는 연휴 첫날인 29일부터 소독활동을 평소보다 갑절로 늘이는 한편 거리두기 준칙 홍보를 위한 스탱딩 배너를 곳곳에 부착하고 안내방송을 수시로 송출하고 있다.

조재석 주유소 소장은 "연휴 동안 많은 고객이 찾을 것에 대비, 철저한 거리두기 준칙을 위한 대책을 준비했다"면서 "방문객들이 저희를 신뢰할 수 있도록 확연한 방역 준칙을 선보이고 있다"고 강조했다.

