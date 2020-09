용산구, 온라인 우리 동네 보육반상회 성료

24~25일 비대면 온라인 보육반상회 개최... 영유아 학부모, 어린이집 관계자, 보육담당 공무원 등 90여명 참여...육아 애로사항 등 정보 공유, 소통

[아시아경제 박종일 기자] “용산에서 아이를 키우는 한 사람으로서 자랑스럽습니다. 코로나19로 모임이나 소통할 수 있는 기회가 없어 안타까웠는데, 용산구에서 한 걸음 앞서 온라인으로 얼굴을 마주하고, 보육에 관한 정보도 공유하니 참 뿌듯합니다. 자리를 마련해주신 직원 분들께 감사의 마음을 전합니다”

용산구(구청장 성장현)가 첨단 정보통신기술(ICT, Information & Communication Technology) 기술을 활용, 서울시 최초로 온라인 보육반상회를 열었다.

보육반상회는 매년 3~4회 정기적으로 열리는 행사다. 그러나 올해는 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 우리 동네 보육반장의 현장 활동과 모임이 제한돼 사업운영에 어려움을 겪었다.

또 연말까지 보육반상회 개최 여부가 불투명했다.

이에 구는 방송국 예능 프로그램 비대면 촬영 방식에서 아이디어를 착안, 온라인 화상회의 플랫폼(ZOOM) 프로그램을 활용해 ‘우리 동네 보육반상회’를 열기로 했다.

구는 이달 초 영유아 가정보육 부모, 어린이집 재원아동 부모, 보육 교직원등을 대상으로 보육반상회 참여 희망자를 모집했다. 또 행사 전일까지 모의테스트를 통해 프로그램 작동 시 오류를 최소화 할 수 있도록 사전 점검도 마쳤다.

보육반상회는 24~25일 용산구청 소극장 가람, 용산구육아종합지원센터에서 진행됐다. 개별 전자기기(스마트폰, 노트북 등)를 통해 영유아 자녀를 둔 부모, 어린이집 관계자, 구청 보육담당 공무원 등 약 90여명이 참여했다.

이날 행사는 영유아를 위한 휴식, 유희 시설 등에 대해 바라는 점을 주제로 열렸다. 먼저 구에서 용산공원에 대한 역사와 조성 취지를 전달했다. 앞으로 용산공원이 우리 아이들에게 자연과 역사문화체험 및 힐링이 되는 유익한 공간으로 만들어지기 위해 희망사항을 제안 받았다.

이어 지역 내에서 영유아 보육 시 애로사항 등을 듣고 소통하는 시간을 가졌다.

주요 제안사항으로는 자연친화적 공공놀이터 개발, 유모차가 다닐 수 있는 산책로 조성, 영유아 동반 화장실 설치 확대 등이 있었으며 이를 포함, 47건의 정책 의견을 구에 제안했다.

구는 제안 받은 의견 중 시행 가능한 사항들을 최대한 검토 후 내년도 정책에 반영, 적극 추진해 나가겠다는 계획이다.

성장현 용산구청장은 “온라인 보육반상회는 코로나19 상황 속에서도 아이들을 키우는 부모님들의 생생한 목소리를 들을 수 있는 좋은 기회였다”면서 “학부모의 목소리를 구정에 반영될 수 있도록 하고, 아이 키우기 좋은 용산구를만들기 위해 다방면으로 노력하겠다”고 밝혔다.

