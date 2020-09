유두석 장성 군수 “필수 노동자들의 헌신에 감사”

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 유두석 장성군수가 추석 연휴를 앞둔 29일 ‘고맙습니다. 필수노동자 캠페인’에 참여했다.

‘고맙습니다. 필수노동자 캠페인’은 코로나19 장기화로 고강도 사회적 거리두기가 시행 중인 상황에도, 맡은 바 책임을 다하고 있는 필수직 노동자들을 격려하고 응원하는 운동이다. 의료, 돌봄, 복지, 안전, 물류, 운송 등의 직종이 여기에 해당한다.

참여 방법은 필수노동자가 그려진 이미지를 출력해 ‘고맙습니다. 필수노동자’라는 문구를 수기로 적어 사진을 찍은 뒤 SNS에 올리게 된다.

김한종 전남도의회 의장으로부터 지명을 받아 캠페인에 참여한 유 군수는 “필수노동자들의 헌신이 있어, 오늘 우리의 비대면 일상이 유지되고 있다”면서 “힘든 상황에서도 묵묵히 임무를 완수하고 있는 필수노동자들에게 진심으로 감사드린다”고 말했다.

유 군수는 다음 캠페인 주자로 김진숙 한국도로공사 사장, 김기선 광주과학기술원 총장, 이삼용 전남대병원장을 지명했다.

