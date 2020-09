[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교는 29일 정광고 3학년들을 대상으로 ‘예비신입생 진로탐색Day’를 운영했다고 밝혔다.

이번 프로그램을 통해 학생들은 동신대 대학일자리센터, 입학팀, 학생상담센터가 마련한 진로준비도 검사, MBTI(성격유형) 간이검사를 받은 뒤 개인별 진로 상담을 받았다.

또 자신이 관심있는 분야와 관련된 학과를 탐방하며 진학 상담을 받기도 했다.

오성록 대학일자리센터장은 “앞으로도 지역 내 고등학생들이 진로를 탐색하고 설정할 수 있도록 대학일자리센터가 거버넌스 역할을 할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr