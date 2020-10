'천리안2B호' 눈 떴다.. 해양 관측 시작

고도 3만6000km에 자리잡은 천리안2B호

해양관측 정보 서비스 5일부터 시작

미세먼지 등 대기 관측 서비스는 내년부터

[아시아경제 황준호 기자] 지난 2월19일 남아메리카 기아나 우주센터를 출발한 우리나라의 정지궤도 위성 천리안 위성 2B호가 고도 3만6000km 상공에 자리를 잡고 동북아 해양 환경 관측에 들어갔다. 과학기술정보통신부는 5일부터 천리안2B호의 표준 해양영상정보 서비스를 제공한다고 밝혔다.

천리안2B호 눈 떴다.. 해양환경부터 관찰

천리안 2B호는 지구의 자전 속도와 같은 속도로 움직이며 한반도를 포함한 동아시아 주변의 해양 및 대기 환경을 관측하기 위해 우주로 발사됐다. 이어 8개월간 시험 운영을 성공적으로 마쳐, 국립해양조사원 누리집을 통해 표준 해양영상정보를 제공한다.

천리안2B호는 최신 해양탑재체를 장착했다. 기존 천리안 위성 1호와 비교해 공간해상도는 500m에서 250m 높아졌으며 시간해상도도 하루 8회에서 10회 늘어났다. 기존 관측할 수 없었던 해무, 저염분수 등 다양한 해양정보도 제공한다. 정부는 적조, 유류 유출 등 해양재난을 대응하는 지자체나 어장탐색이 필요한 어업활동 지원 기관 등에는 별도의 통신망을 통해 해양관측 정보를 제공할 계획이다.

내년부터는 해양쓰레기의 광역적 분포, 괭생이모자반 이동경로 등 다양한 해양정보를 지도기반 서비스에 접목한다. 향후에는 적조·유류오염 탐지 등 해양현안 대응을 위한 위성정보 서비스도 제공한다.

미세먼지 등 동북아 대기환경 관측도 시작



이창윤 과기정통부 거대공공연구정책관은 "천리안위성 2B호의 해양위성영상 서비스가 정상 개시됨에 따라 우리나라는 진일보된 해양관측 역량을 갖추게 됐다"며 "천리안위성 2B호의 해양위성영상이 해양오염 및 쓰레기 투기, 어장환경 연구 등에 적절히 활용돼 국민의 원활한 해양활동에 크게 기여할 수 있기를 기대하고 있다"라고 밝혔다.

한편 천리안 2B호는 이달 대기환경 관측 위성 영상을 처음으로 공개할 예정이다. 이어 검증 과정을 진행한 뒤 내년부터 정식으로 정보 서비스에 들어간다.

