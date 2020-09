[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 코레일테크는 추석연휴 전 대전중앙시장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대비한 방역활동을 벌였다고 29일 밝혔다. 방역활동은 전날 저녁 임직원이 참여해 진행했다. 앞서 코레일테크는 중앙시장 활성화 구역 상인회와 자매결연 협약을 체결했다. 코레일테크 임직원이 시장 내 방역·소독을 하고 있다. 코레일테크 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr