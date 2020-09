홈클리닝 서비스 청소연구소, 한가위 맞이 선물 증정 프로모션

모든 고객 5000원 할인 쿠폰 증정

[아시아경제 김철현 기자] 홈클리닝 서비스 '청소연구소'를 운영하는 생활연구소(대표이사 연현주)는 추석을 맞아 고객 전원에게 5000원 할인 쿠폰을 증정하고 쿠폰으로 예약시 100명을 추첨해 추가 선물을 증정하는 이벤트를 실시한다고 29일 밝혔다.

우선 청소연구소는 내달 4일까지 앱에 접속하는 고객들 모두에게 5000원 할인 쿠폰을 발행한다. 쿠폰 발급은 계정당 1회로 제한되며 발급 후 1주일 이내 이용시 자동으로 이벤트에 접수, 추첨을 통해 총 100명에게 프리미엄 헤어케어 세트를 증정한다.

또한 청소연구소는 페이스북, 인스타그램, 트위터 등의 SNS를 비롯해 포털 카페, 블로그에 서비스 이용 후기를 남기는 고객 모두에게 스타벅스 커피 기프티콘을 증정하고 있다. 매주 추첨을 통해 청소연구소 무료 이용권을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

청소연구소는 고객과 청소 매니저가 모바일 앱을 통해 검색, 예약, 관리 등을 편리하게 이용할 수 있는 서비스로 서울, 인천, 일산, 김포, 남양주, 하남, 용인, 수원, 성남, 의정부, 과천 등 수도권 주요 지역에서 서비스하고 있다.

송유나 청소연구소 마케팅 팀장은 "명절 시기마다 평소 대비 30% 이상 이용 예약이 급증하는 추세"라며 "실제 가족과 지인들에게 명절 선물로 서비스 예약을 해 주는 등 관련 문의도 많아 이번 고객 감사 이벤트를 준비하게 됐다"고 전했다.

